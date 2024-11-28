Стало известно о разговоре Байдена и Нетаньяху по соглашению с «Хезболла»

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что после соглашения о прекращении огня в Ливане главное внимание необходимо уделить достижению соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

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По словам собеседников издания, разговор политиков длился всего несколько минут, они обсудили лишь Ливан и Газу.

Байден отметил, что пока есть возможность, нужно воспользоваться шансом и освободить заложников. Нетаньяху в ответ сказал, что готов это сделать.

Высокопоставленный израильский министр сообщил Axios, что Нетаньяху заинтересован в продвижении частичной сделки по возвращению заложников, которая не обяжет его согласиться на заморозку военной операции и полный вывод израильских войск из палестинского анклава.

На этой неделе Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступит в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, во вторник ЦАХАЛ продолжал военные операции против «Хезболлы», а шииты обстреливали Израиль.

Ранее в ХАМАС заявили, что соглашение по Ливану разрушает планы Израиля по изменению карты региона.