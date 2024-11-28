Внезапно умер подполковник штаба главкома силами НАТО в Европе

Военнослужащий ВС Канады подполковник Кент Миллер, который служил в штабе главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, скончался. Об этом сообщила Объединенная оперативная группа ВС Канады на Украине.

Миллер был военным инженером с 24-летним опытом работы в канадской армии, в Европе работал "планировщиком и координатором".

Смерть наступила 25 ноября ввиду "медицинских осложнений".

Как пишет "Военная хроника", гибель подполковника штаба внезапна. Сам он занимался непосредственным обучением украинских инженерных войск.

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Высокая вероятность, что Миллер погиб 25 ноября не в Канаде, а в районе украинских Сум, когда по расположению иностранных специалистов прилетело четыре ФАБ-1500.