Скончался подполковник штаба главкома силами НАТО в Европе канадец Кент Миллер
Военнослужащий ВС Канады подполковник Кент Миллер, который служил в штабе главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, скончался. Об этом сообщила Объединенная оперативная группа ВС Канады на Украине.
Миллер был военным инженером с 24-летним опытом работы в канадской армии, в Европе работал "планировщиком и координатором".
Смерть наступила 25 ноября ввиду "медицинских осложнений".
Как пишет "Военная хроника", гибель подполковника штаба внезапна. Сам он занимался непосредственным обучением украинских инженерных войск.
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Высокая вероятность, что Миллер погиб 25 ноября не в Канаде, а в районе украинских Сум, когда по расположению иностранных специалистов прилетело четыре ФАБ-1500.