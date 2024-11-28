В БРИКС может появиться альтернатива Нобелевской премии

Советник президента РФ и руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий — спутников Антон Кобяков заявил, что странам БРИКС стоит задуматься о создании альтернативы Нобелевской премии. Его слова приводит ТАСС.

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Он допустил, что такая альтернатива может строиться на основе негосударственных форм сотрудничества.

«В течение долгих лет для попадания в соответствующий рейтинг не только российским учеными навязывались авторитетные соавторы из правильных стран и университетов, а система разного рода посредников, откровенно берущих деньги за подбор соавторов и попадание в рейтинги, давно не является ни для кого секретной», — заявил он.

По словам Кобякова, сейчас ученым следует переориентироваться на альтернативный от индекса Хирша наукометрический показатель.

«Необходимо продолжить разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов», — подчеркнул чиновник.

До этого доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в настоящее время Нобелевская премия присуждается исключительно на политической основе, а не на содержательных предметных предпосылках.