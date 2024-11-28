Корабли НАТО блокировали подозреваемый в порче кабелей связи на Балтике китайский сухогруз

Китайское судно Yi Peng 3, груженое российскими удобрениями, окружено кораблями НАТО в Балтийском море из-за подозрений в умышленной порче подводных кабелей.

Китайское коммерческое судно Yi Peng 3, загруженное российскими удобрениями, стало центром внимания в международных водах Балтийского моря, оно окружено кораблями НАТО, передает The New York Times.

Европейские следователи предполагают, что экипаж мог не поднимать якорь намеренно, чтобы повредить кабели, передает The Wall Street Journal.

Шведская полиция завершила предварительное расследование, но следствие продолжается. Как отметил руководитель полиции Швеции Пер Энгстрем, начальное расследование было начато, так как нельзя исключать возможность умышленной порчи. В данный момент дело классифицируется как саботаж.

Американская разведка полагает, что кабели не были повреждены намеренно, но в Европе окончательные выводы еще не сделаны. Китайская судоходная компания Ningbo Yipeng Shipping сотрудничает со следствием, разрешив остановить свое судно в международных водах.

Также сообщается, что следователи выясняют, был ли капитан судна подстрекаем российской разведкой.

Накануне Швеция призвала китайское судно вернуться для расследования повреждений кабелей на Балтике. Известно, что шведские власти изучили участие китайского сухогруза Yi Peng 3 в инцидентах с разрывом кабелей между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Сообщалось, что капитан китайского судна Yi Peng 3, гражданин России, подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что повреждение кабелей в Балтийском море не было случайным инцидентом. США в свою очередь отвергли версию о диверсии в повреждении кабелей на Балтике.