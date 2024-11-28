Обзор иноСМИ: запрещенное интервью Маска и «тупик» ВСУ

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Журналистке запретили брать интервью у Маска в прямом эфире

Американская журналистка Кэтрин Херридж заявила, что телеканал CBS News запретил ей брать интервью у миллиардера Илона Маска в прямом эфире соцсети X. Руководство канала настаивало, чтобы она предварительно записала и отредактировала разговор, сообщает National Review.

Херридж опубликовала видео для подписчиков своей рассылки, подробно описав препятствия, с которыми она столкнулась в CBS при освещении истории с ноутбуком Хантера Байдена и «файлами Twitter» - внутренними документами, которыми Маск поделился с независимыми журналистами после покупки платформы. Маск сказал Херридж, что хочет дать ей интервью в прямом эфире и на своей платформе. По словам журналистки, руководство CBS News выступило против этой идеи. В итоге интервью так и не состоялось.

Семья депутата японского парламента погибла в Токио

Пожар, уничтоживший квартиру члена Либерально-демократической партии Японии Кунико Иногути, унес жизни ее мужа и старшей дочери. Об этом сообщает NHK.

Крупный пожар произошел в шестиэтажном доме в токийском районе Бункё. Возгорание тушили несколько часов, в результате выгорело около 150 квадратных метров. Сама депутат и ее младшая дочь не пострадали, так как в момент пожара их не было дома. Причина возгорания выясняется.

«В обороне Украины возникла брешь размером с Трампа»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине. Европа сталкивается с реальностью, в которой ей придется активизироваться, если США сократят поддержку Киева - но это будет нелегко, подчеркивается в статье Bloomberg.

Агентство отмечает, что сейчас на долю Пентагона приходится более половины всех поставляемых Украине ракет. Одной из главных проблем ВСУ Bloomberg называет дефицит артиллерийских снарядов. При этом Россия производит больше таких боеприпасов, чем все европейские страны вместе взятые. ЕС потребуется время, чтобы нарастить собственное производство, но Киев этим временем не располагает, подчеркивается в статье. Европейские союзники Украины сейчас «с трудом удовлетворяют свои собственные потребности».

Трамп и Байден договорились по одному вопросу

Попытки уходящего президента США Джо Байдена заключить мирное соглашение на Ближнем Востоке привлекли неожиданного партнера - его давнего соперника, новоизбранного президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Вместо того, чтобы раскритиковать прекращение огня в Ливане между Израилем и «Хезболлой», объявленное при посредничестве Белого дома, Трамп и его советники предпочли хранить молчание. Газета заявила, что «удивительная» стратегия Байдена по достижению мира на Ближнем Востоке заключается в том числе в сотрудничестве с Трампом.

Теперь чиновники администрации Байдена переключают свое внимание на прекращение огня в Газе, что является гораздо более сложной задачей, отмечает WP. По версии газеты, без поддержки Трампа Байдену вряд ли удастся добиться перемирия в Газе за оставшиеся у него полтора месяца. Однако Трамп может помочь своему предшественнику - если Байден преуспеет, у Трампа будет одной проблемой меньше после вступления в должность.

Военный ВСУ заявил о «тупике»

Ситуация для ВСУ становится всё более тяжелой, ВС РФ демонстрируют прогресс и Украина «готовится к тому, к чему должна», пишет Bild. Ожидается, что по итогам только ноября Россия получит контроль над несколькими сотнями квадратных километров фронта. Украинский офицер по имени Андрей заявил немецкому изданию, что у ВСУ «не хватает людей, не хватает оружия, не хватает боеприпасов».

По его мнению, украинские силы оказались в тупике, так как были вынуждены отступать в последние три-четыре месяца. Россияне ускорили темп, и у них есть ресурсы, чтобы продолжать идти вперед, подчеркнул военный. Он считает, что вести переговоры необходимо, но вопрос заключается в цене. Украинские солдаты уже давно открыто обсуждают, что случится, когда Дональд Трамп начнет свой второй срок на посту президента США, подчеркивает Bild.