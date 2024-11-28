Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель официально заявил о завершении своих обязанностей на этом посту. Он передал свои полномочия новому руководителю, Кае Каллас из Эстонии.

Он сообщил, что 29 ноября станет последним днем в его карьере главы дипломатии ЕС.

«Я не хотел бы завершить свою работу в Брюсселе, не проведя эту встречу. Это будет практически мое последнее мероприятие в Брюсселе, завтра я завершаю свою миссию», — сказал он перед началом конференции по ближневосточному урегулированию.

Его заявление передает РИА Новости.

На фоне смены руководства Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен. Кая Каллас, которая займет место Борреля, уже обозначила приоритеты своей работы на посту, включая поддержку Украины и противодействие России и Китаю. В дипломатической миссии России при ЕС выразили мнение, что Каллас продолжит линию Борреля, радикализируя подходы Брюсселя к международным отношениям.