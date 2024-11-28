В Белом доме сделали заявление о поставках Украине ядерного оружия

В Белом доме заявили, что не планируют поставлять Украине ядерное оружие
В Белом доме заявили, что не планируют поставлять Украине ядерное оружие.
«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — заявили в администрации в комментарии изданию Newsweek.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва не сомневается в возможности передачи Киеву ЯО.
Медведев высказался о последствиях передачи ядерного оружия Киеву
Также депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал мнение, что передача украинским властям ядерного оружия приведёт мир к апокалипсису.