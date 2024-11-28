В Белом доме сделали заявление о поставках Украине ядерного оружия

США не планируют поставлять Украине ядерное оружие. Как сообщает РИА Новости, об этом в изданию Newsweek заявили в Белом доме.

Американская администрация ответила на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он заявил, что психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Киеву, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы.

«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — заявили в Белом доме, комментируя ситуацию.

Медведев высказался о последствиях передачи ядерного оружия Киеву

Ранее газета The New York Times заявила, что американские и европейские чиновники выступили с инициативой вернуть Киеву ядерное оружие, от которого он отказался после распада СССР. При этом в публикации отмечалось, что шаг сложно осуществим и может повлечь серьезные последствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что авторы подобных идей рассуждают безответственно, не чувствуя на себе ответственности.