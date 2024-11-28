ОДКБ: Под пули за Россию никто из наших союзников не пойдет. Кроме, пожалуй, Лукашенко

28 ноября в Астане пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Место проведения встречи выбрано неслучайно – в этом году страной-председателем ОДКБ является Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики, в мероприятии примут участие президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Также на саммит приглашены генеральные секретари СНГ Сергей Лебедев и ШОС Чжан Мин.

Непосредственно заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств организации, будет предшествовать встреча министров иностранных дел, обороны и секретарей Совбезов стран-участниц договора. В ОДКБ – напомним – входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Таджикистан.

Между тем, от официального Еревана в этом году на саммите вновь никого не будет. Это подтвердила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Ранее премьер АР Никол Пашинян обвинил ОДКБ в том, что она якобы не выполнила своих задач по отношению к Армении, создав тем самым угрозы для ее суверенитета, и объявил о «заморозке» участия его страны в организации. А также о прекращении долевых выплат в бюджет ОДКБ.

По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Панкина, армянская сторона на данном этапе «дистанцируется от участия во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней».

Впрочем, отсутствие представителей Армении ни коем образом не делает саммит в Астане менее значимым.

«Повестка дня весьма насыщенная – предполагается обсуждение ряда вопросов как в закрытом, узком формате, на уровне руководителей государств, так и вопросы, которые выносятся на совместное обсуждение», - сообщил постпред РФ при организации Виктор Васильев.

Особое внимание, по его словам, участники саммита уделят «текущей международной обстановке, как по периметрам зоны ответственности ОДКБ, так и в более широком охвате».

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что в Астане будут подведены «итоги совместной работы, проделанной за прошедший с предыдущего саммита в Минске (в ноябре 2023 года – ред.) период и намечены приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ».

Ушаков также указал, что по завершению сессии Совета коллективной безопасности в столице Казахстана предполагается принять 14 документов. В том числе итоговую декларацию на высшем уровне, «в которой будут зафиксированы единые подходы государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня».

Еще одним важным моментом станет подписание лидерами стран ОДКБ совместного заявления по поводу празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В октябре, выступая перед главами государств СНГ в Кремле, Путин предложил в 2025 году совместно отметить эту знаменательную дату. Российский лидер тогда подчеркнул, что «в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом».

В этой связи не лишне будет вспомнить, что основная цель ОДКБ – защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения. А, например, в январе 2022 года организации пришлось задействовать свой воинский контингент для подавления спровоцированных извне беспорядков в Казахстане.

Но, если Россия столкнется с внешней агрессией (а западные «ястребы» упорно ведут НАТО к открытому столкновению с нашей страной), окажут ли члены ОДКБ помощь Москве в нейтрализации этой угрозы?

Прокомментировать возможное развитие событий «СП» попросила политолога, президента Московского центра изучения публичного права Аджара Куртова:

- Действительно, в уставных документах ОДКБ основное внимание уделено возможности кооперации в отражении внешней агрессии. То есть вооруженного нападения иностранного государства либо союза иностранных государств на одного из членов Организации Договора о коллективной безопасности. Но несколько лет назад в эти формулировки были добавлены еще обстоятельства, связанные с внутренними вызовами, которые тоже ставят под угрозу безопасность государства, что и было как раз продемонстрировано в Казахстане. Сейчас представить себе ситуацию, когда страны ОДКБ бесповоротно и быстро окажут помощь той же РФ в случае внешнего нападения, скажем так, однозначно нельзя. Да, документы подписаны.

Однако мы прекрасно понимаем, что на постсоветском пространстве далеко не все подписанные документы (в рамках самых разных объединений – не только ОДКБ, но и СНГ, ЕврАзЭС) выполняются всеми четко и безукоризненно. Как раз наоборот. Есть масса примеров противоположного свойства, когда подписанные документы игнорируются, а страны действуют исходя из своих каких-то сиюминутных, иррациональных, эгоистических и экономических, прежде всего, интересов. Опять же, сам механизм оказания помощи в случае внешней агрессии тоже связан с тем, что сначала проводятся консультации. И в период консультаций между главами государств, прежде всего - не только военных ведомств - уточняются возможности, а также формы оказания этой помощи.

«СП»: В какой, например, помощи была бы заинтересована Россия?

- Надо понимать, что Российская Федерация многократно, в десятки раз по своему военному потенциалу превосходит военные потенциалы большинства государств ОДКБ. Все-таки сравнивать Вооруженные силы России или, скажем, Вооруженные силы Киргизии нельзя.

Мы все были свидетелями, как совсем еще недавно в Киргизию проникали через Таджикистан банды террористов из Афганистана. А в ходе одного из таких рейдов они даже умудрились захватить в плен командующего Внутренними войсками МВД республики.

Слабость многих этих государств по сравнению с Россией очевидна. Поэтому их военная помощь не будет какой-то решающей, не будет той помощью, в которой бы нуждалась Россия.

Но совершенно необязательно, чтобы только военная помощь оказывалась в период внешней агрессии. И наша история знает такие примеры. Та же Монголия, та же Тува, которая в период Великой Отечественной войны не входила в состав СССР, они помогали и продовольствием, и лошадьми, и обмундированием нашей армии. А эта помощь очень часто достаточно значима, особенно в критические периоды.

Нельзя не упомянут и о том, что современная война, это война, которая требует большого расхода ресурсов, связанных с созданием различных типов современных вооружений. А это и редкоземельные металлы, и многое-многое другое. Этими ресурсами обладают наши партнеры по ОДКБ

То есть помощь может быть самая разная, она не сводится только к отправке воинских контингентов.

Как раз в отношении воинских контингентов наши партнеры по ОДКБ очень осторожничают, и вряд ли от них, пожалуй, кроме Белоруссии, стоит ожидать решительного участия в отражении внешней агрессии против России, если таковая, конечно, случится.

«СП»: А чего же они опасаются?

- Не будем скрывать, вся постсоветская история показывает, что, как правило, в критически периоды наши партнеры по постсоветскому пространству в своей политике стараются выжидать. Сразу не брать на себя каких-то решительных шагов, а смотреть, как развивается ситуация.

Это типичная практика для небольших государств, государств, которые получили свою независимость и пытаются во что бы то ни стало сохранить ее. Хотя раньше были частью великой и сильной державы, и если бы таковой оставались то не было бы сейчас тех проблем, которые стоят на повестке дня.

Политика лавирования, выжидания, стремления встать на сторону сильного в конфликтах характерна для очень многих стран современного мира. И, к сожалению, имеет место быть на постсоветском пространстве.

Но надо быть реалистами.

«СП»: Поясните.

- Да, ОДКБ претерпевает не самые лучшие времена в своем развитии. Но, с другой стороны, если мы возьмем другие аспекты, скажем, военно-технического сотрудничества, то там все не так уж и печально.