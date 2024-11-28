Си Цзиньпин призвал к прекращению огня и выполнению резолюций СБ ООН

Неотложной задачей в решении палестинского вопроса является всестороннее и эффективное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН для скорейшего прекращения войны.

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Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", об этом во вторник заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравительном письме в адрес заседания ООН по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

Си Цзиньпин подчеркнул, что фундаментальным выходом из палестино-израильского конфликта является реализация принципа "два государства для двух народов" и содействие политическому урегулированию палестинского вопроса.