В Казахстане возбудили дело из-за флага Украины в Астане

В Казахстане начато расследование после инцидента с показом флага Украины на LED-экране в Астане, что произошло во время визита президента России Владимира Путина.

В Казахстане возбуждено уголовное дело после появления изображения украинского флага на одном из LED-экранов в Астане, передает ТАСС.

Инцидент произошел 27 ноября, когда украинский флаг появился на экране, установленном у театра «Астана Опера». Изображение сменило российский государственный флаг, который был показан в честь визита президента России Владимира Путина.

Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что «все обстоятельства произошедшего устанавливаются», виновные будут привлечены к ответственности. Ведомство подчеркнуло, что рассматриваются различные версии произошедшего, включая технические неполадки и возможное внешнее вмешательство.

Компания ТОО «Керуен Медиа», владеющая LED-экранами в Астане, стала объектом расследования. На текущий момент продолжается выяснение всех деталей инцидента. Российский президент в это время находился в Казахстане для переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, а также участия в саммите ОДКБ, который проходит 28 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил о намерении Москвы и Астаны конструктивно решать вопросы в двусторонних отношениях и пригласил Токаева посетить Петербург и Москву.