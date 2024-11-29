Большая часть Николаевской области оказалась обесточена

70 процентов Николаевской области, в том числе областной центр, обесточены. Об этом сообщает энергетическая компания «Николаевоблэнерго» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что энергетики компании работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание. В районах, где удалось восстановить питание, действуют графики почасовых отключений света (в указанных «Укрэнерго» объемах). «Николаевоблэнерго» попросили жителей с пониманием отнестись к ситуации.

28 ноября Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. В результате атаки по всей территории страны были введены экстренные отключения света.