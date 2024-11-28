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РФ указала на помарки в работе Британии как председателя СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал ошибки Британии в качестве председателя Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что помарок у британцев было меньше, чем в прошлые разы, тем не менее, они все же встречались.

«Из наиболее очевидных огрехов выделю недобросовестную работу в качестве неформальных кураторов суданского досье над проектом резолюции о защите гражданских лиц в Судане», - сообщил Полянский.

Также он упомянул приглашение Британией некомпетентного докладчика на заседание по Сирии.

СМИ: Европа не сможет заменить Киеву американские военные поставки

Страны Европы не смогут восполнить нехватку вооружений у украинских военных, если США откажутся предоставлять помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

ВСУ Украины сильно зависят от поставок американского оружия. В частности – от боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии. При этом РФ производит больше такого оружия, чем все европейские страны вместе.

В Харькове произошли взрывы

Взрывы были замечены в Харькове на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Общественное".

Издание сообщило, что там произошло несколько взрывов.

Ранее взрывы также были слышны в Одессе и Кропивницком. При этом воздушная тревога звучала на территории всей Украины.

Над регионами РФ за ночь уничтожили 25 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны смогли уничтожить 25 вражеских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщает ТАСС.

БПЛА были сбиты над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями. При этом 14 из них – над Краснодарским краем, 6 – над Брянской областью, еще 3 – над Крымом и 2 – над Ростовской областью.

Маск заявил, что экс-сотрудника Белого дома содержат олигархи Украины

Илон Маск выступил с заявлением, что экс-сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома находится на содержании у олигархов из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Александр Виндман, который также является свидетелем по делу об импичменте Дональда Трампа, находится на зарплате у Киева. Маск уверен, что Виндман совершил госизмену и понесет за это наказание.

Напомним, Александр Виндман является подполковником ВС США в отставке, а также бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Белого дома. Он родился на Украине, но еще будучи ребенком переехал с семьей в США.