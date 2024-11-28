Экс-сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александр Виндман получает деньги от олигархов из Украины, заявил американский предприниматель и политик Илон Маск.

По его мнению, Виндман совершил государственную измену, за что понесёт соответствующее наказание.

Оказалось, Илону Маску принадлежат абсолютно все Twitter-аккаунты

«Виндман на зарплате у украинских олигархов и совершил измену против США, за которую он заплатит подходящую цену», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT заявил, что Маск будет вычищать «авгиевы конюшни» вашингтонского болота.