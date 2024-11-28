$108.01+2.95113.09+2.60
Войти в почту

В США Байдена сравнили с наркоторговцем

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, считает отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. Он использовал данное сравнение в своем блоге на Вашингтона по предоставлению Киеву нового пакета военной помощи до прихода в Белый дом Дональда Трампа.

В США Байдена сравнили с наркоторговцем
© ТАСС

Он также подчеркнул, что Украина не может нормально функционировать без очередного пакета помощи, попав «в психологическую зависимость» и считая, что западное оружие сможет решить все проблемы.

В мире
Дэниел Дэвис
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Вашингтон
Киев
Соединенные Штаты
Украина