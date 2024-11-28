Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, считает отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. Он использовал данное сравнение в своем блоге на Вашингтона по предоставлению Киеву нового пакета военной помощи до прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Он также подчеркнул, что Украина не может нормально функционировать без очередного пакета помощи, попав «в психологическую зависимость» и считая, что западное оружие сможет решить все проблемы.