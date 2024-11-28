НАТО заподозрило шедшее из России китайское судно в повреждении кабелей в Балтике

НАТО подозревает шедшее из России китайское судно в умышленном повреждении кабелей якорем в Балтийском море. Об этом стало известно американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

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По данным издания, экипаж сухогруза Yi Peng 3 подозревается в том, что он намеренно бросил якорь, но продолжил движение, несмотря на значительное замедление хода. Вскоре после этого якорь оборвал первый кабель между Швецией и Литвой. По словам источников WSJ, в это время транспондер судна, передающий данные о его местоположении, отключился.

Спустя шесть часов, сухогруз перерезал второй кабель между Германией и Финляндией, утверждает следствие. По словам знакомых с расследованием источников, внешний осмотр якоря и корпуса показал, что повреждения соответствуют действиям, при которых судно тащило бы якорь и оборвало кабели.

Управляющая компания сотрудничает со следствием и позволила остановить корабль в международных водах. В настоящее время сухогруз стоит в проливе Каттегат, соединяющем Балтийское и Северное моря. Расследование сосредоточено на том, чтобы выяснить, был ли капитан китайского судна завербован российской разведкой.

Ранее немецкое издание Bild написало, что капитан китайского судна, которое могло оборвать подводные кабели на дне Балтийского моря, является гражданином России.