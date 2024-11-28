Соскин: Трамп или Маск должны были подсказать Зеленскому срочно уйти

Избранный президент США Дональд Трамп и его ближайшие соратники должны были подсказать Владимиру Зеленскому срочно уйти в отставку после российского ответного удара "Орешником". Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.

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"Ему должен был Трамп сказать: "Парень, пиши заявление, иди, это самое лучшее, что ты можешь сделать", - цитирует РИА Новости Соскина.

По его словам, если не лично Трамп, то это могли бы сделать будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс или бизнесмен Илон Маск.

Либо все вместе они могли бы организовать общий звонок и призвать Зеленского уйти, добавил Соскин.

Такой шаг для Зеленского мог бы стать лучшим решением, отметил экс-советник, добавив, что в последнее время жизнь украинского политика под угрозой.

Между тем, Зеленский после испытания российского "Орешника" запросил у НАТО новые комплексы ПВО. По его словам, он попросил у генсека альянса системы ПВО, которые "могут сработать".