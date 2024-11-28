Американский журналист Джексон Хинкл поразился противоречивой природоохранной политике Европы на фоне угрозы ядерного конфликта. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

Он обратил внимание на то, что «те же антигуманные либералы в Европе, которые губят свою экономику, чтобы якобы "защитить окружающую среду", пытаются начать ядерную войну».

Ранее обозреватель британского издания Daily Mail Стивен Гловер усомнился в способности Великобритании сбить ядерную ракету РФ. Он признался, что пребывает в страхе из-за возможной ядерной войны после того, как Украина ударила по российской территории поставленными Британией ракетами Storm Shadow.