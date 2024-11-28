Раскрыты планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество

Для принца Уильяма и Кейт Миддлтон уходящий год выдался непростым — и это еще мягко говоря. За прошедшие месяцы, помимо борьбы принцессы Уэльской с онкологией, пара столкнулась с бесконечным количеством теорий заговора относительно здоровья Кэтрин, обвинениями в обмане и вечной проблемой вроде отношений с принцем Гарри. Неудивительно, что недавно 2024-й Уильям назвал одним из тяжелейших в своей жизни.

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Накануне стало известно, как пара проведет Рождество. Инсайдер, близкий к королевской семье, поделился информацией о том, что Кейт и Уильям не будут отходить от традиций и присоединятся к Карлу III и королеве Камилле в Сандрингеме. Однако в этот раз они хотят сделать акцент на отношениях внутри собственной семьи. Им необходим тихий праздник вдвоем, чтобы «исцелить брак» после пережитого.

«В прошлое Рождество она, вероятно, понимала, что что-то не так, так что я предполагаю, что это было довольно тяжелое Рождество... Это Рождество станет для них крайне необходимым временем для исцеления своего брака. Они просто хотят спокойно провести время вместе и встретить 2025 год без драм, и они молятся, чтобы члены семьи стали здоровее», — цитирует источника Page Six.

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