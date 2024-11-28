Владимир Зеленский совершил преступление, заставив украинцев мечтать об отъезде из страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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"Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", - написал он.

Ссылаясь на тысячи комментариев украинцев, он отметил, что люди просят открыть границы, чтобы они могли покинуть Украину.

Те, кого "людоловы Зеленского" не смогли утилизировать, должны мечтать покинуть страну, уверен Дубинский.

"В этом цель политики действующей власти и ее единственное на сегодня реальное достижение "країна мрії Зеленського" (страны грез Зеленского - прим. ред.) из которой все хотят бежать", - заключил депутат.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский планирует сократить население Украины до 10 млн человек, чтобы успешно интегрироваться в Евросоюз. Он пояснил, что интеграция в ЕС страны с десятимиллионным населением происходит гораздо легче: на 40 млн человек необходима одна квота для евродепутатов, а на 10 - в четыре раза меньше.