Послы ЕС поддержали вхождение Румынии и Болгарии в шенген

Послы Европейского союза поддержали завершение вхождения в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии. Этот процесс затянулся на 17 лет. С 1 января 2025 года контроль на сухопутных границах государств шенгена с этими странами отменят. С таким заявлением выступила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

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В соцсетях она поздравила румын и болгар с этим событием:

"Вы ждали слишком долго. Сегодняшнее решение комитета постоянных представителей ЕС позволит этому свершиться 1 января".

Болгария и Румыния вступили в Евросоюз в 2007 году. Для присоединения к шенгену им выдвинули условия для выполнения в течение двух лет, однако этого не произошло. Только к марту 2024 года странам дали "частичный шенген" - отменили паспортный контроль с другими членами зоны для водного и воздушного транспорта, сохранив проверки на наземных границах.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения с единой системой пограничного контроля являются 27 государств. Границы Шенгенской зоны не совпадают с границами ЕС. В шенген входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, не являющиеся членами Евросоюза. Обратная ситуация у Ирландии и Кипра, которые будучи в ЕС не участвуют в шенгене.