Кобахидзе заявил о бессмысленности помилования Саакашвили

Возможное помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нынешним президентом Саломе Зурабишвили не будет иметь практического смысла из-за текущих уголовных дел. Об этом заявил и. о. премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Даже если [Зурабишвили] помилует Саакашвили, он все равно останется в предварительном заключении. Помимо этого, есть другие дела, которые возбуждены в отношении него. Соответственно, у помилования Михаила Саакашвили со стороны Саломе Зурабишвили нет практического значения", - отметил Кобахидзе в интервью телеканалу "Имеди".

Как уточнил Кобахидзе, Зурабишвили, чьи полномочия истекают в конце года, не может освободить Михаила Саакашвили из заключения.

Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $3,3 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему предъявили новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья политика доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он до сих пор находится.

В августе текущего года Тбилисский городской суд избрал мерой пресечение арест для Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, несмотря на то что он уже отбывает наказание по другим делам.