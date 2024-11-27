В Израиле скончался палач «архитектора Холокоста»

В Израиле в возрасте 86 лет скончался Шалом Нагар — палач, который казнил «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

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Эйхман являлся одним из лидеров Третьего рейха. Он отвечал за логистику и транспортировку евреев в лагеря смерти. После поражения Германии во Второй мировой войне Эйхман бежал в Аргентину, где его в 1960 году задержала израильская разведка.

Нацистского преступника приговорили к смертной казни, которая стала единственной в истории Израиля. Нагар повесил Эйхмана в 1962 году, личность палача долгое время хранилась в секрете.

Ранее старейших из осужденных нацистов Йозеф Шутц скончался в возрасте 102 лет. В июне 2022 года бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к пяти годам тюремного заключения.