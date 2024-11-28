Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет необходимости снижать мобилизационный возраст. Об этом она рассказала в комментарии для Financial Times.

Стефанишина прокомментировала новости о призыве США к Украине снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Ранее об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Собеседник агентства подчеркнул, что ВС РФ добиваются устойчивого прогресса в Донбассе и «оттесняют украинские линии» на курском направлении. Украина сейчас не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат, чтобы восполнить потери на поле боя, заявил американский чиновник.

По его словам, мобилизация и человеческие ресурсы могут иметь ключевое значение для ВСУ. За закрытыми дверями Германия также призывала Украину снизить мобилизационный возраст, заявил Reuters источник в немецком Минобороны.

В офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Источник в офисе Зеленского заявил Reuters, что сейчас Киев не может обеспечить мобилизуемых необходимым оборудованием, в том числе бронетехникой. Собеседник агентства подчеркнул, что Киев «не может компенсировать задержки партнеров в принятии решений жизнями самых молодых парней».

Стефанишина заявила FT, что Украине не нужно снижать призывной возраст. Она отметила, что ВСУ необходимы не юные солдаты, а чтобы США предоставили украинским бригадам подготовку и необходимое вооружение.