Трампу поставят памятник в память о покушении в Пенсильвании

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп удостоен бронзовой статуи высотой в два этажа, которая создается для того, чтобы запечатлеть его культовую храбрость после покушения в Пенсильвании, сообщает агентство Breitbart News.

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Криптоинвесторы заказали художнику из Огайо Алану Коттриллу создание бронзовой статуи после того, как Трамп едва не был убит в Батлере в Пенсильвании 13 июля 2024 года.

Политика избранного президента, направленная на поддержку криптовалют, помогла мотивировать сторонников проекта по криптовалютам.

Коттрилл работает над тем, чтобы запечатлеть мужество и непокорность Трампа. Он поднялся с окровавленным лицом и, размахивая кулаком, несколько раз крикнул своим сторонникам: "Сражайтесь!". Затем агенты увели его со сцены.

Сначала Коттрилл изготавливает глиняную форму, а затем на основе формы создаются отдельные бронзовые детали. После они свариваются вместе и шлифуются, создавая конечный продукт. Статуя будет готова к Новому году.