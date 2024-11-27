Трамп предложил сделать спецпосланником автора мирного плана по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве спецпосланника по урегулированию конфликта на Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что в настоящее время нет должности спецпосланника по урегулированию конфликта на Украине, но Трамп, скорее всего, создаст ее. Среди кандидатов Келлог и бывший директор нацразведки Ричард Гренелл.

«Келлог, который был главой аппарата Совета национальной безопасности Белого дома во время президентского срока Трампа в 2017-2021 годах и советником по нацбезопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса, вероятно, сыграет центральную роль в попытках разрешить конфликт, если станет спецпосланником», — говорится в тексте.

Келлог известен как автор идеи, что проблемы с Россией нужно решать личными договоренностями, а не санкциями и грубой силой. Также он представил, в том числе Трампу, мирный план по Украине. Он включает в себя замораживание конфликта по линии боевого соприкосновения на их основных позициях и принуждение Киева и Москвы сесть за стол переговоров.