США внесли в санкционный список россиянина и компанию из РФ

Госдепартамент США внес в санкционный список гражданина России Игоря Мичурина, а также российского поставщика подшипников Bearings on Lipetsk LLC. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно версии американского ведомства, внесенные в список нарушили законодательство США, а именно положение о нераспространении оружия массового уничтожения в пользу Ирана, Северной Кореи и Сирии. При этом ранее Мичурин уже попадал под санкции США — в 2017 году американский Минфин ввел против него санкции из-за связи с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation.

Помимо лиц из России, санкции также ввели против китайской фирмы Dandong Mason-Age Trade Co Ltd, а также двух граждан Северной Кореи.

Ранее в СМИ появились детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза.