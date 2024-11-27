Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

Переговоры по урегулированию украинского кризиса возможны только при условии возвращения границ страны к состоянию до начала СВО, заявил в статье для шведского издания Dagens industri глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В конце марта 2024 года Владимир Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его оценке, Россия будет «готова к диалогу, если потеряет территории», вошедшие в ее состав после начала спецоперации.

«Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года», — отметил Ермак.

По его мнению, именно возвращение территорий должно стать «отправной точкой» дальнейшего урегулирования.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности.