На Украине предложили поднять цены на ритуальные услуги

Правящая на Украине партия «Слуга народа» внесла в Верховную раду законопроект, предполагающий отмену льгот для поставщиков ритуальных услуг. Об этом стало известно в среду, 27 ноября.

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Предполагается отменить льготную систему налогообложения для ритуальных агентств, а также упрощенную систему отчетности и учета. Также предлагается ввести налог на добавочную стоимость (НДС) на услуги по захоронению. Кроме того, инициаторы законопроекта считают необходимым отменить нормы, согласно которым снабжение ритуальными товарами является прерогативой коммунальных и государственных служб.

Проект закона позволит частным компаниям заниматься деятельностью в сфере погребения и захоронения, что дает возможности кладбищам, колумбариям и крематориям работать на коммерческой основе. Это, в свою очередь, и приведет к повышению цен на ритуальные услуги, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна».

27 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку, которая может оказывать ритуальные услуги, такие как кремация, бальзамирование, а также организация и проведение похоронного процесса.