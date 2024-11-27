МИД ФРГ ответил на обвинение в закрытии бюро Первого канала

Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что в его стране не закрывали бюро российского Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кристиан Вагнер, Германия не принимала никаких умышленных мер для закрытия бюро Первого канала в Берлине. Кроме того, он также заявил, что аккредитованные журналисты из России могут и дальше работать на территории Германии.

«Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала. Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии», — заявил он.

Представитель немецкого МИД также добавил, что дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне. Кроме того, европейские санкции, по словам Вагнер, распространяются только на вещание в странах Евросоюза, но не на работу российских СМИ в принципе. Дипломат также подчеркнул, что немецкий МИД осуждает меры по высылке журналистов ARD, которые были приняты российской стороной в качестве зеркальных мер.

Ранее Первый канал сообщил о том, что корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомления о высылке из Германии. По словам Благого, в документе это решение объяснялось интересами политики безопасности Германии.