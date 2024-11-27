Пока вы не уснули: Матвиенко о «супероружии» у РФ и атака ВСУ на Севастополь

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Матвиенко заявила о наличии у России «супероружия»

Россия обладает «супероружием» и способна дать адекватный ответ в случае возможной агрессии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«У России есть супероружие, чтобы дать адекватный ответ на агрессию против страны», - заметила Матвиенко.

Читать новость полностью

ВСУ атаковали Севастополь

В Севастополе российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно, удалось сбить две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Читать новость полностью

Появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами

Маломерное судно с туристами, желающими увидеть китов в Териберке (Мурманска область), вышло в море вопреки штормовому предупреждению. Подробности о затонувшем корабле появились в Telegram-канале Shot.

По данным источника, об этом знали организаторы тура, но, несмотря на неблагоприятные погодные условия, все равно набрали группу путешественников.

Читать новость полностью

Раскрыта причина жесткой посадки Superjet 100 в Анталье

Жесткая посадка самолета Superjet 100 (SSJ-100) в турецкой Анталье произошла из-за непрогнозируемого сдвига ветра. Причину инцидента раскрыли в авиакомпании «Азимут» по итогам предварительного служебного расследования.

Представители перевозчика отметили, что воздушное судно двигалось по установленным параметрам посадки, однако во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра. При этом экипаж сумел удержать лайнер на полосе.

Читать новость полностью

В МИД России заявили о четком сигнале Западу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия пуском баллистической ракеты «Орешник» послала четкий сигнал Западу.

«Прекратите снабжать Киев оружием и не поощряйте его к новым военным авантюрам», — расшифровал Рябков этот сигнал.

Читать новость полностью

Главу Минтруда обвинили в привлечении на работу мигрантов вместо россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил министра труда и социальной защиты Антона Котякова в том, что он привлекает на рабочие места мигрантов вместо россиян. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала RTVI.

Володин заявил, что глава Минтруда закрывает дефицит рабочих мест за счет привлечения мигрантов.

Читать новость полностью

Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕК на российский СПГ

Новая Еврокомиссия приступит к вытеснению российского сжиженного природного газа (СПГ) с европейского рынка, что якобы должно снизить уровень цен на энергию.

Соответствующее заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, представляя программу этого органа на сессии Европарламента, участникам которой предстоит утвердить новых еврокомиссаров.

Читать новость полностью

Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года

Курс американского доллара преодолел отметку в 108 рублей, евро превысил 113 рублей, следует из данных Московской биржи. Валюта торгуется на таком уровне впервые с марта 2022 года.

По состоянию на 10:42 мск пара доллар/рубль (USD/RUB) повысилась на 3,04%, до 108,7025 рубля.

Читать новость полностью

Российским учителям подарили сертификаты на надгробия

В Нижнем Тагиле Свердловской области учителям подарили сертификаты номиналом 5 тысяч рублей на надгробия. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, такой презент решили преподнести российским педагогам члены ритуального профсоюза. В организации пояснили, что сотрудники школы смогут использовать подарок, если несчастье коснется кого-то из родственников.

Читать новость полностью

Земля наклонилась на 80 сантиметров

© NASA

За последние 20 лет Земля наклонилась на 80 сантиметров к востоку из-за откачки воды из недр планеты. Это выяснила группа международных ученых совместно с коллегами из Сеульского национального университета. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Ученые утверждают, что откачка грунтовых вод из недр планеты способна изменить ее наклон и вращение. В 2016 году было опубликовано первое исследование на эту тему.

Читать новость полностью