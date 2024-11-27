МИД Германии прокомментировал закрытие бюро Первого канала

Власти Германии не закрывали бюро российского Первого канала на территории страны, возникшие проблемы могут быть связаны с визами. Об этом сообщает министерство иностранных дел ФРГ, передает РИА Новости.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что журналисты могут далее продолжать свою работу.

До этого сообщалось, что власти Германии решили закрыть немецкое бюро Первого канала. Как рассказал корреспондент Иван Благой, ему вместе с коллегой предписали покинуть страну. В уведомлении властей ФРГ сказано, что бюро закрывают из-за угрозы общественному порядку и безопасности Германии и ЕС. Такое решение последовало сразу после выхода репортажа Первого канала о гражданине Германии, задержанном из-за подозрений в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде.