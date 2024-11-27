Некоторые главы государств могут получить иммунитет, если Международный уголовный суд выдаст ордера на их арест. Такую позицию высказало министерство иностранных дел Франции в связи с ситуацией вокруг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда членов его правительства, разъяснив, по сути, как работает порядок, основанный на правилах, придуманных Западом.

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Как заявили на Кэ д'Орсэ, Франция уважает свои международные обязательства, и "нельзя требовать от государства действий, несовместимых с его обязательствами по международному праву", по отношению к некоторым лидерам стран, не являющихся участниками МУС и обладающих иммунитетом.

"Он распространяется на премьер-министра Нетаньяху и других министров, и это необходимо принять во внимание, если МУС потребует их ареста", - отметили в МИД Франции.

В ведомстве также подчеркнули, что Париж "продолжит тесное сотрудничество" с Нетаньяху и другими представителями Израиля для достижения мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД Франции назвали всего лишь формализацией обвинений решение МУС выдать ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.

Примечательно, что новое заявление об иммунитете прозвучало после того, как Израиль выдвинул условия: Франция либо отказывается исполнять ордер МУС, либо покидает ряды посредников, которые занимаются вопросами урегулирования ситуации в Ливане.