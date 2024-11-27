Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа высказала пожелание сместить главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене.

"По моим данным, переходная команда Трампа высказала пожелание, чтобы и духу Ермака не было в момент инаугурации Трампа", - отметил он.

Дубинский подчеркнул, что в команде Трампа Ермака могут рассматривать в качестве агента влияния демократической партии США. Кроме того, как утверждает депутат, Ермак считается в стране избранного президента США "кидалой, который создал кучу проблем Трампу в 19-20 годах".

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Как добавил депутат Рады, это является одним из ключевых условий развития диалога между США и Украиной.

До этого Дубинский предложил семь "кандидатов" на пост президента Украины и предложил "проголосовать" за одного из них.