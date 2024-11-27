СМИ узнали, как у команды Зеленского рухнул «план А» из-за Трампа

Команда Владимира Зеленского была уверена, что победу на выборах президента США одержит соратница Джо Байдена Камала Харрис. Источники украинских СМИ в офисе Зеленского рассказали, что приход к власти Трампа смешал все карты Украины.

В преддверии выборов президента США в офисе Зеленского царила «достаточно напряженная атмосфера». Многие люди в команде Зеленского, «мягко говоря, волновались». По данным украинских СМИ, глава офиса Зеленского Андрей Ермак был «едва ли не единственным, кто по крайней мере внешне сохранял самообладание» и даже успокаивал других.

«Не надо паники, Камала выиграет и никакой катастрофы не будет», - процитировали Ермака два несвязанных между собой источника украинских СМИ.

Однако вскоре стало ясно, что Трамп победит, а составленный Украиной «план А» не сработает и властям страны необходимо быстро искать «план Б». Это оказалось «очень сложной задачкой».

Работа по продвижению «формулы Зеленского» и недавно представленного им плана «оказалась под большим вопросом, если не потеряла актуальность вообще». Многие положения этих планов, начиная с приглашения в НАТО, были направлены на Байдена и могут «не сработать» с Трампом.

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Собеседники украинских СМИ в офисе Зеленского объяснили, что Байден был прогнозируем для Украины. У Байдена были четкие ориентиры, он выступал за незыблемость границ и поддерживал страны со схожими ценностями.

«А каков Трамп? Никто не знает, и это главная проблема», - заявил источник в украинской дипломатической среде.

Внешне команда Зеленского продолжает показывать, что ситуация на дипломатическом фронте «сложная, но контролируемая». Однако властям Украины придется начинать отношения с США с чистого листа. В Киеве будут стараться «не давить излишне», чтобы не раздражать соратников Трампа, которые выступают против поддержки Украины.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

В конце июня советники Трампа представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.