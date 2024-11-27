Президент Молдавии Майя Санду и ее правительство, которые лгали гражданам, доведя страну до очередного жестокого энергетического кризиса, должны подать в отставку. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший глава государства, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

Он прокомментировал слова премьер-министра Дорина Речана, который ранее признал, что страна столкнется с очень тяжелой зимой из-за прекращения транзита российского газа через Украину в Приднестровье.

Санду заявила о намерении начать весной переговоры

"Санду и ее правительство должны подать в отставку, так как нагло врали гражданам страны, что они якобы покончили с зависимостью от "Газпрома" и теперь покупают газ только в Европе. Перед прошедшими в октябре президентскими выборами Речан клятвенно обещал, что выросшие при этой власти в несколько раз цены на газ и электроэнергию больше повышаться не будут. А сегодня говорит о тяжелой зиме и решении повысить и без того непосильные для людей тарифы. В ближайшее время страну накроет очередной энергетический кризис с непомерным ростом цен на большинство товаров и услуг, который спровоцирован нынешней властью", - сказал Додон.

По его словам, кризис вынудил министра энергетики Молдавии Виктора Парликова спешно лететь в Россию, "которую молдавское правительство в угоду общей антироссийской истерики на Западе еще пару недель назад называло "агрессором", обвиняя в гибридной войне" и просить главу "Газпрома" обеспечить поставки газа в республику, так как Украина прекращает его транзит с нового года.

"Но о планах Киева было известно давно, и я неоднократно призывал власти страны одуматься и срочно запросить переговоры на высоком уровне с нашими стратегическими российскими партнерами для того, чтобы найти возможность помочь молдавскому народу пережить эту зиму", - отметил Додон. Нужно было использовать любые площадки и поводы - от двухсторонних встреч, до многосторонней площадки СНГ, которую нынешние молдавские власти игнорируют уже 4 года", - указал он. Экс-президент назвал позором поведение молдавского руководства, которое еще недавно отказывалось от переговоров с российским концерном и не хотело обсуждать с его руководством проблему долга страны. "И в то же время они продолжали закупать тот же российский газ, но через европейских посредников, нагло обворовывая обманутых граждан", - констатировал политик.

При этом он назвал несостоятельными попытки Санду и ее правительства "переложить ответственность за социальный и энергетический геноцид на ситуацию в мире". "Они не могут служить оправданием на фоне более низких цен энергоресурсов для европейских стран, которые смогли договориться с Россией", - добавил Додон.

Тяжелая зима

Премьер Молдавии заявил в среду, что жителям республики предстоит сложная зима из-за подорожания энергоресурсов и неопределенности с транзитом российского газа по территории Украины. Ранее глава Минэнерго страны сообщил журналистам, что в правительстве встревожены паникой на рынке газа в связи с неопределенностью с его транзитом из России через Украину в будущем году. По его словам, в правительстве не ожидали, что цена поднимется выше $500 за 1 тыс. кубометров.

Министр рассказал, что на переговорах в Санкт-Петербурге обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поставки российского газа в Приднестровье, утверждение нового состава правления российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" и проблему исторического долга Молдавии, которую "Газпром" оценил в $709 млн, но Кишинев отказался признавать. Председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан считает, что российский концерн имеет все основания для прекращения поставок в Молдавию после неисполнения правительством страны прежних договоренностей об урегулировании долга.