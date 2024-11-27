Для решения палестинского вопроса необходимо всестороннее и эффективное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравительном письме в адрес заседания ООН по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

По его словам, только следуя этому можно прекратить войну на Ближнем востоке.

Си Цзиньпин подчеркнул, что фундаментальным выходом из палестино-израильского конфликта является реализация принципа «два государства для двух народов» и содействие политическому урегулированию палестинского вопроса, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай решительно поддерживает создание независимого государства Палестина.