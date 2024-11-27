Российскому депутату пришло «письмо счастья» от Трампа

Конгресс США пригласил российских депутатов в Вашингтон на Капитолийский холм, чтобы позавтракать и помолиться. Как сообщает «МК», одно из таких «писем счастья» пришло депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову.

Приглашение на National prayer breakfast (NPB), который пройдет с 5 по 6 февраля 2025 года, подписано четырьмя конгрессменами, среди которых есть республиканец Бен Клай и демократ Том Суоззи. NPB представляет собой ежегодное мероприятие, которое проводится в первый четверг февраля. По традиции на него зовут политиков и представителей бизнеса из разных стран, чтобы в неформальной обстановке обсудить острые вопросы. В 2025 году состоится уже 73-й по счету молитвенный завтрак.

В письме, которое получил Кузнецов, указывается, что в мероприятии примет участие президент США, которым к тому моменту должен стать Дональд Трамп, и члены конгресса. Участники завтрака продемонстрируют «свое доверие к Богу и примут участие в примиряющей молитве». При этом участие платное. Ценник составляет 590 долларов с человека, если гость подтвердит свой визит до 22 декабря — после этого цена вырастет до 650 долларов.

Кузнецов, как и всего его коллеги по Госдуме, находится в санкционных списках США, однако приглашающей стороне этот факт не помешал.

«Как руководство скажет. Если есть воля Бога ради России посидеть в американской тюрьме, то кто я, чтобы спорить с ним», — иронично сказал парламентарий в ответ на вопрос, поедет ли он на NPB.

Кузнецов в шутку добавил, что на Западе его «многие ждут». Например, недавно ему писал следователь с Украины.