«Зеленая» политика европейских стран на фоне эскалации ими же украинского конфликта не может не вызывать удивления.

Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Антигуманные либералы в Европе, которые губят свою экономику, чтобы якобы «защитить окружающую среду», пытаются начать ядерную войну, которая «не навредит окружающей среде?» — задал риторический вопрос журналист, указав на лицемерие европейских политиков.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер «не хотят или не умеют» думать о том, к чему приведет снятие запрета для ВСУ на удары вглубь России.

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По его словам, планы Стармера и Макрона не смогут сбыться без отмашки Соединенных Штатов, поскольку Европа не решится снять запрет для Украины на удары вглубь России самостоятельно.