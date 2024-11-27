Украинская журналистка раскрыла отношение Зеленского к Трампу

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский «ненавидит» новоизбранного президента США Дональда Трампа и проводит кампанию по его дискредитации. Об этом она рассказала в соцсети X.

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По словам Панченко, «ненависть» к Трампу связана с тем, что политика нового президента США расходится с планами Зеленского. По мнению журналистки, больше всего Зеленский боится прекращения конфликта. Она заявила, что Трамп может инициировать аудит из-за «украденных миллиардов» помощи, выделенной Украине.

«Теперь его [Зеленского] главный страх - это Дональд Трамп, потому что Трамп может принести мир. <…> Зеленский даже угрожает Трампу. По его заказу подкупленные им журналисты и политики атакуют команду Трампа», - заявила Панченко.

Она назвала одной из основных целей Зеленского подрыв мирных переговоров, которые пообещал организовать новый президент США. Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

В конце июня советники Трампа представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп критиковал Зеленского, называя его «величайшим торговцем на Земле». Трамп отмечал, что после каждого визита в США Зеленский «уезжает со ста миллиардами долларов». При этом Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, заявив, что Украина «с нетерпением ждет эры сильной Америки».