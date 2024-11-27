Глава офиса Зеленского назвал условие для переговоров с Россией

Для плодотворных переговоров по урегулированию украинского конфликта можно вернуться к границам по состоянию на февраль 2022 года.

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Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri.

«Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — заявил глава ОП.

Ермак счел необязательным возврат к границам Украины 1991 года для начала урегулирования конфликта. При этом чиновник призвал вернуться границы по состоянию на 23 февраля 2022 года, поскольку это якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия.