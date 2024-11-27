Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил украинский кризис с Дональдом Трампом и отметил, что с его избранием на пост президента США связаны большие ожидания в вопросе конфликта на Украине.

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"Несколько часов назад я говорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Я поздравил его с уверенной победой и выразил убеждение, что с его личностью не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Фицо в соцсети Facebook (платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ).

Словацкий премьер отметил, что Трамп поинтересовался позицией Фицо по украинскому вопросу как главы правительства соседствующего с Украиной государства.

"Очень открыто я ему повторил все взгляды, которые в этой связи публично представляю", - указал он.

Ранее Фицо заявлял, что Словакия выступает за любую инициативу, направленную на мирное разрешение конфликта. При этом он отвергает возможность вступления Украины в НАТО, поскольку это может привести к дальнейшей эскалации и послужить началом третьей мировой войны.

Словацкий премьер также подчеркивал, что его страна "никоим образом" не будет поддерживать решение США о том, чтобы разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории. Он назвал это решение "беспрецедентной эскалацией напряженности".