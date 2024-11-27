Европе предрекли самую холодную зиму с начала СВО

Европа готовится к самой холодной зиме с начала украинского кризиса, что приведет регион к росту и без того высоких цен на энергоносители, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что сейчас Европа истощает свои газовые запасы быстрее обычного.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температуры с конца ноября 2024-го по март 2025 года будут в основном оставаться ниже уровней, наблюдавшихся в последние два года. По оценке Maxar Technologies, это подтолкнет спрос на отопление к самому высокому уровню с начала конфликта на Украине.

Грядущей зимой, как и в последние два года, температуры в Европе останутся выше сезонной нормы, считают синоптики. Однако континент остается уязвимым к погодным потрясениям. Более холодная зима усилит давление на уже высокие цены на газ и электроэнергию. Это может совпасть с остановкой транзита российского газа через Украину с 1 января, когда температуры обычно опускаются до самых низких значений.

Холодная и ветреная погода ноября уже привела к более быстрому изъятию газа из европейских хранилищ, отмечает Bloomberg. А эскалация конфликта России и Украины увеличивает энергетические риски для Европы.

По данным Weather Services International, в декабре температура упадет, а спрос на отопление по всей Европе вырастет до уровней, превышающих сезонные нормы. По словам Мэтью Дросса, метеоролога Maxar, в Северной и Центральной Европе в основном ожидаются мягкие погодные условия, а более низкие температуры будут сосредоточены на юге - в Италии и на Балканах.