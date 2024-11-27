Прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест и.о. президента Мьянмы

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) запросила у палаты предварительного производства выдачу ордера на арест исполняющего обязанности президента Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна. Об этом говорится в заявлении прокурора суда Карима Хана.

По его словам, после обширного, независимого и беспристрастного расследования прокуратура пришла к выводу, что "существуют разумные основания полагать", что Мин Аун Хлайн "несет уголовную ответственность за такие преступления против человечности, как депортация и преследование представителей народности рохинджа, совершенные в Мьянме и частично в Бангладеш" в период с 25 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года. Запрос основывается "на широком спектре доказательств из многочисленных источников, таких как показания свидетелей, документы и проверенные научные, фото- и видеоматериалы", добавил Хан.

Это первый ордер на арест, который требует выдать прокуратура МУС в рамках расследования ситуации в Мьянме, заметил он. Однако в дальнейшем будут поданы новые запросы, выразил уверенность прокурор.

Ситуация в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами. Согласно официальным данным, новая волна насилия привела к гибели более 400 человек, более 740 тыс. рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш.

В ноябре 2019 года МУС одобрил проведение прокуратурой полноценного расследования ситуации вокруг народности рохинджа в Бангладеш и Мьянме. Этому предшествовали продолжительные обсуждения вопроса, имеет ли суд право вмешиваться в ситуацию с учетом того, что Мьянма не является участником МУС, в то время как Бангладеш является. В конечном счете инстанция пришла к выводу, что обладает необходимой юрисдикцией.