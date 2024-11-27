Фон дер Ляйен пообещала европейцам «сражение за свободу»

Избранная на второй срок глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому.

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Об этом она заявила в своей программе для Еврокомиссии, которую должен утвердить новый состав еврокомиссаров, передает ТАСС.

«Наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет», — заявила она, подчеркнув, что Европе предстоит сражаться за ту же «свободу», которую отстаивает Киев.

Фон дер Ляйен также указала, что сражение «за свободу и демократию» объединяет всех европейцев, а его результаты сформируют «будущее конфронтационного и нестабильного мира».

Глава ЕК фон дер Ляйен прокомментировала назначение Каллас на пост главы евродипломатии

Ранее глава ЕК прокомментировала назначение Каи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. По словам фон дер Ляйен, бывший премьер-министр Эстонии, известная своей антироссийской и проукраинской позицией, является «нужным человеком в нужное время».