$105.06+1.27110.49+1.62
Войти в почту

Фон дер Ляйен пообещала европейцам аналогичное украинскому «сражение за свободу»

Избранная на второй срок глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому.

Фон дер Ляйен пообещала европейцам «сражение за свободу»
© Lenta.ru

Об этом она заявила в своей программе для Еврокомиссии, которую должен утвердить новый состав еврокомиссаров, передает ТАСС.

«Наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет», — заявила она, подчеркнув, что Европе предстоит сражаться за ту же «свободу», которую отстаивает Киев.

Фон дер Ляйен также указала, что сражение «за свободу и демократию» объединяет всех европейцев, а его результаты сформируют «будущее конфронтационного и нестабильного мира».

Глава ЕК фон дер Ляйен прокомментировала назначение Каллас на пост главы евродипломатии

Ранее глава ЕК прокомментировала назначение Каи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. По словам фон дер Ляйен, бывший премьер-министр Эстонии, известная своей антироссийской и проукраинской позицией, является «нужным человеком в нужное время».

В мире
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
ЕС
Киев
Эстония