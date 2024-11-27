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WSJ: Morgan Stanley обвинили в сотрудничестве с российским банком

Газета The Wall Street Journal опубликовала расследование в отношении банка Morgan Stanley, второй по величине коммерческой транснациональной корпорации США. В расследовании утверждается, что Morgan Stanley разрешал переводы в один из российских банков, попавших под санкции.

По данным WSJ, внутренние документы компании описывают слабые усилия банка по борьбе с отмыванием денег и свидетельствуют о привлечении недобросовестных клиентов. Газета сослалась на документ от 2023 года, из которого следует, что подразделение Morgan Stanley обслуживало тысячи счетов клиентов, проживающих в России, и перевело в страну около 13 миллионов долларов.

«Байден торопится помочь Украине до прихода Трампа»

Недавние решения уходящего президента США Джо Байдена по ATACMS и поставкам Киеву спорных противопехотных мин обусловлены «суровой новой реальностью» - успехи российской армии, украинские потери на поле боя и избрание Дональда Трампа поставили Украину в самое слабое положение за последние три года, пишет The Washington Post.

Многие официальные лица США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украине, возможно, придется начать переговоры с Россией и отказаться от территориальных претензий. The Washington Post назвала последние шаги Байдена попыткой обеспечить Украине максимально сильные позиции на потенциальных переговорах.

«Никто не сможет справиться с «Орешником»

После объявления об успешном боевом испытании новой российской ракеты «Орешник» президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение новых испытаний. В статье на китайском портале 163.com отмечается, что с начала XXI века Россия одновременно работает над несколькими мощными ракетами.

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что «Орешник» - гиперзвуковая ракета средней дальности второго поколения, способная нанести «смертельный удар по любой цели в Западной Европе». Российские военные заявили, что этот новый тип гиперзвуковой ракеты быстрее и совершеннее традиционных ракет, и ни западные системы ПВО, ни тем более украинские не могут ее перехватить. Китайские эксперты отмечают, что по техническим показателям ни одна из двух нынешних противоракетных систем США не может справиться с «Орешником». Особенно примечательным моментом в Китае назвали способность нескольких суббоеголовок «Орешника» поражать цель по отдельности.

Европе предрекли трудности в конце года

В конце 2024 года странам Европы предстоит принять ряд непростых решений в сфере энергетики, пишет саудовский портал Asharq Al-Awsat. Эти трудности стали очевидны в ходе Конференции ООН по климату, где страх перед изменением климата взял верх над призывами новоизбранного президента США Дональда Трампа. По итогам климатической конференции было решено ежегодно (до 2035 года) выделять 300 миллиардов долларов развивающимся странам на борьбу с глобальным потеплением.

Европейский единый рынок начал сталкиваться с сильной и растущей оппозицией со стороны «зеленых» движений, выступающих против лоббистских групп, представляющих энергетические компании. Европейские страны находятся в «незавидном положении», так как они возглавляют движение по борьбе с изменением климата, но в то же время им предстоит решить две серьезные проблемы: наладить отношения с Трампом, противником «зеленых» инициатив, и определиться со степенью поддержки Украины. Эскалация конфликта с Россией может наложить дополнительные финансовые обязательства на европейские страны. По версии Asharq Al-Awsat, затруднительное положение Европы связно с тем, что она не просчитала все последствия политики «нулевых выбросов».

«Франция напрямую вмешивается в украинский кризис»

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Украина получила зеленый свет на использование оружия, поставляемого Францией. По словам министра, у Парижа нет красных линий в вопросах поддержки Киева. Политолог Лукас Лейрос заявил в своей статье для infoBRICS, что Франция решила напрямую участвовать в конфликте.

По словам Лейроса, отказываясь от ограничений на использование своего оружия, Париж становится «соавтором украинских преступлений», совершенных с использованием французских вооружений. Это легитимирует жесткие ответные меры со стороны России, подчеркнул политолог. По мнению Лейроса, западные страны несут полную ответственность за будущее конфликта, поскольку они намеренно игнорируют российские красные линии.