Украина захотела получить здание генконсульства России в Польше

Украина заинтересована в получении в свое пользование помещения бывшего российского генконсульства в польском городе Познань. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, Киев уже направил официальную ноту польской стороне и ждет конкретных деталей. Сибига добавил, что в Великопольском воеводстве, где находится Познань, живет немало граждан Украины, а потому власти рассматривают помещения генконсульства как одну из возможных локаций для расширения.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие страны на работу консульства РФ в Познани. Трех дипломатов, которые работали там, признали «нежелательными лицами». Министр пояснял, что решение связано с задержанием диверсанта, который якобы планировал поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезд дипломатов до 30 ноября.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польским дипломатам следует готовиться к ответу России на закрытие генконсульства в Познани.