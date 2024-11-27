На Филиппинах возбудили уголовное дело против вице-президента

Правоохранительные органы Филиппин возбудили уголовное дело в отношении вице-президента страны Сары Дутерте. Об этом сообщило издание Philstar.

По его информации, полиция передала в прокуратуру уголовное дело в связи с "предполагаемым нападением, неповиновением и грубым принуждением в отношении представителей власти". Отмечается, что уголовные дела также возбуждены против сотрудников личной охраны вице-президента.

Как указывает Philstar, поводом к уголовному преследованию указанных лиц стала перепалка в нижней палате парламента республики - Палате представителей, где сотрудники полиции задержали главу аппарата вице-президента Зулейку Лопес. Сама вице-президент и ее охрана попытались вмешаться. Законодатели обвинили Лопес в воспрепятствовании расследованию Конгресса предполагаемого "нецелевого использования секретных и разведывательных фондов".

В публикации отмечается, что одновременно с возбужденным уголовным делом вице-президент Сара Дутерте по запросу Национального бюро расследований была вызвана в суд из-за ее высказываний о возможном убийстве президента республики Фердинанда Маркоса-младшего.

Напомним, Дутерте ранее пригрозила убийством действующего президента, его жены и спикера Палаты представителей, если она сама будет убита в результате заговора. Позже Дутерте заявила, что ее слова были вырваны из контекста. По ее утверждению, она лишь хотела обратить внимание на угрозы, поступающие в ее адрес.