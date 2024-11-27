Депутат от партии Зеленского выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

Депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на письмо нардепа, отправленное в Норвежский Нобелевский комитет.

В обращении Мережко говорится, что Трамп внес большой вклад в мир. По его словам, американский политик может сделать еще больше в будущем. Он напомнил о посредничестве избранного лидера США в заключении соглашений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном и Суданом.

Кроме того, депутат Рады убежден, что Трамп заложил основы для сегодняшней международной коалиции поддержки Киева. Мережко также объяснил свою мотивацию выдвинуть политика на Нобелевскую премию. Он назвал это возможностью привлечь внимание Трампа, чтобы будущий глава США «мог помочь Украине выжить».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Трамп сможет прекратить все войны, то Минск выдвинет его на Нобелевскую премию мира. Помимо этого, он поздравил политика с возвращением в президенты США. По его словам, результаты выборов являются «воплощением личного подвига» Трампа.