В Верховной Раде объяснили смысл планов Зеленского

Презентация президентом Украины Владимиром Зеленским «внутреннего плана» связана с желанием предотвратить новую волну эмиграции. Об этом сказал в интервью «Украинской правде» член президентской партии «Слуга народа».

По его словам, презентация «внутреннего плана» в парламенте была «для людей простых». Он добавил, что Зеленский знает, что страна выдыхается, но видит, что в следующем году появится решение конфликта. Поэтому его задача состоит в том, чтобы заставить людей еще потерпеть жизнь в условиях военного конфликта. Собеседник издания заключил, что если этого не сделать, то страну будет ожидать новая волна эмиграции.

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«Это можно понять. Хотя и сложно поверить в эффективность "культурного Рамштайна". Особенно, когда судьба даже военного Рамштайна не выглядит как нечто гарантированное, а в руководство важнейшего союзника приходят люди, даже не считающие нужным скрывать свое превосходство и банальное хамство», — заключил он.

Ранее экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что в «плане стойкости», представленном Зеленским, он увидел лозунги, знаменующие начало избирательной кампании. По его словам, «кто громче всех кричит о том, что выборов не будет, тот уже начал к ним готовиться».